Dev Türk bayrağı açtılar

Bodrum'da yaşayan ve yüzmeyi seven bir grup amatör ve profesyonel yüzücü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için sabah erken saatlerde Ortakent sahilinde toplandı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon'un da bulunduğu yaklaşık 60 yüzücü, saat 09.00'da ilk kulaçlarını attı. 1200 metre yüzen grup, saat 10.05'te adaya ulaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı için 1 mil uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzerek giden yaklaşık 60 kişilik grup adada dev Türk bayrağı açtı.



Etkinlikte herhangi bir olumsuz duruma karşı 4 güvenlik botu ve 2 jet-ski yüzücülere eşlik etti. Yüzemeyecek duruma gelenler botlara alınarak adaya götürüldü.



Yüzme etkinliğinin öncülüğünü yapan Nazife Pekşen 7 yıl önce bu etkinliğe başladıklarını belirterek, “Ortakent sahilinde otururken 7 yıl önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan bir şey yapalım dedik. Bodrum'da yaşayanlar ve yüzmeyi sevenlerle beraber karşı adaya yüzelim dedik. Çığ gibi büyüyen bu etkinlikte çok daha kalabalık bir ekiple Çelebi Adası'na yüzerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.



Yüzme etkinliğine katılan Devrim Bozoğlu ise, '30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak bu şekilde çok güzel oluyor. Bu sene yoğunluk daha da arttı profesyonel ekiple yüzmek de çok zevkliydi” sözlerine yer verdi.



Yüzme etkinliğine katılanlar arasında yer alan profesyonel yüzücü Toyga İçözü, 'Bu etkinlik 7 yıldır yapılıyor. Ben bu etkinliğe 6 yıldır katılıyorum. Her sene büyüyen güzel bir etkinlik oluyor. Bütün Türkiye'de böyle spora yönelik etkinlikler olsa ve sadece özel günlerde değil her zaman spor etkinlikleri yapılsa' dedi.



Etkinliğin öncülerinden Atakan Atmaca ise etkinliğe 4 kişi başladıklarını belirterek her yıl artarak büyük bir aile olduklarını söyledi.







Yüzücüler, daha sonra botlar ile tekrar başlangıç noktasına götürüldü. Bazı vatandaşların ise yüzerek tekrar dönüşe geçtiği görüldü.



