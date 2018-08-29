Kırmızı bültenle aranan Azeri mafya elebaşı İstanbul'da yakalandı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de cezaevine nakledilirken firar eden Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri Sadıkov'un İstanbul'da olduğunu belirledi. Önceki akşam Şişli'de bir otele operasyon düzenleyen emniyet güçleri, ülkesinde kabarık suç kaydından dolayı kırmızı bültenle aranan Enver Sadıkov'u yakalayarak gözaltına aldı. Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülerek sorguya alınan Sadıkov, bugün öğleden sonra adli makamlara sevk edildi.



Azeri kanun kaçağının yapılan sorgusunda 18 Aralık 2017 tarihinde Maltepe Cezaevi'nden Erzurum Kapalı Cezaevi'ne sevk edildiği sırada jandarmanın elinden kaçarak firar ettiği, kayıplara karışan Enver Sadıkov'un 8 aydır arandığı ortaya çıktı. Azerbaycan makamlarınca çok sayıda suçlardan dolayı hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sadıkov'un, Türkiye'de de işlediği 3 farklı suç nedeniyle arandığı öğrenildi. Azerbaycan makamlarınca aranan kanun kaçağının, ülkesinin en tehlikeli suç örgütü liderlerinden biri olduğu iddia ediliyor.



Adliyeye sevk olan Enver Sadıkov'un, ülkesinde bazı suç örgütü üyeleri ile de ortak hareket ettiği ileri sürülüyor. Kaynak : İHA