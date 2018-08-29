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İnsan kaçakçılığının böylesi görülmedi

Gelin arabası gibi süslenen kiralık lüks araçla İstanbul’dan Antalya’ya kadar gelerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen göçmenler, yola konvoysuz ve gelinsiz çıkınca yakayı ele verdi. Jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan sahte gelin arabasının içerisinden Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 erkek şahıs ile can yelekleri çıktı.

3. Sayfa / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:12
İnsan kaçakçılığının böylesi görülmedi

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları lüks bir aracı gelin arabası gibi süsleyen göçmen kaçakçıları, içerisinde 8'i Afgan, 3'ü Pakistan uyruklu 11 göçmenle yola koyuldu. Antalya'ya kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan gelen gelin aracı, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığının kente giriş noktasındaki kontrol noktasından konvoysuz bir şekilde geçerken ekiplerin şüphelenmesi üzerine durduruldu. Ekipler, aracı açtıklarında ise neye uğradığını şaşırdı. Gelin arabası diye durdurulan aracın içerisinden gelin yerine 11 göçmen ve can yelekleri çıktı. Şahısların Afgan ve Pakistan uyruklu olduğunu tespit eden ekipler, şahısları ifadeleri için karakola götürdü. Sahte gelin arabasının sürücüsü ve aynı zamanda organizatörlük yaptığı tespit edilen Filistin uyruklu A.İ.M. ise karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aracın arkasında gelin ve damadın baş harfleri

Öte yandan kaçakçıların yaptığı süsleme ise bu kadarına pes dedirtti. Aracın arka kısmında gelin ve damadın A.A. şeklinde baş harflerinin yer aldığı gözlenirken, aynı yerde yüzük resmi motifi ve yine aracın ön tarafındaki çiçek ile aracın lastiklerine kadar sarılan kurdeleler dikkat çekti. Kaynak : İHA

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