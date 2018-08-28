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Korkunç olay! Demir korkuluk koluna saplandı

Şanlıurfa'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

3. Sayfa / 28 Ağustos 2018 Salı 19:28
Korkunç olay! Demir korkuluk koluna saplandı
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Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuğun sol koluna, bir binanın demir korkuluklarının üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybetmesi sonucu demir korkuluk saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun koluna saplanan korkuluğu çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipler demir korkuluğu kesti.

112 Acil Servis ekiplerince kolundaki demir korkulukla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun kolundaki parça burada ameliyatla çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak : AA

AtakentAcil ServisDemir KorkulukKaraköprü


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