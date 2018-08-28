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Alman politikacıdan Mesut Özil'e destek

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder: 'Mesut Özil'e yeteri kadar anlayış gösterilmedi'.

Dünya / 28 Ağustos 2018 Salı 17:06
Alman politikacıdan Mesut Özil'e destek

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından milli takımı bırakan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'e yeteri kadar anlayış gösterilmediğini söyledi.

Sky televizyonuna açıklamalarda bulunan Schröder, Almanya'da son dönemde sıklıkla gündeme gelen ırkçılık tartışmalarından memnun olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren Mesut Özil'in siyasi mesaj vermek istemediğini söyleyen Schröder, 'Mesut Özil'e yeteri kadar anlayış gösterilmedi.' dedi.

Mesut Özil'in babasının işçi, annesinin ise temizlikçi olarak çalıştığını ve 'altın koşullarda' yetişmediğini ifade eden Schröder, 'Mesut sadece, 'Cumhurbaşkanım, beni dikkate alıyor.' dedi. Bunu söylemesinde ne sorun var? Bu konunun çok fazla abartılmamasını umut ederdim. Bu daha mantıklı olurdu.' ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirip, kendisine formalarını hediye etmişlerdi.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmış, Mesut Özil, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan sonra kendisine yönelik ırkçı ve ayrımcı saldırılar gerekçesiye Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Kaynak : AA

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