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Tur tekneleri böyle çarpıştı

Yat Limanı yakınında çarpışan 2 teknedeki müşterilerin şikayetçi olması üzerine 15 tekne çalışanı gözaltına alındı Olay anı cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:53
Tur tekneleri böyle çarpıştı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde günübirlik turist taşıyan iki tur teknesinin çarpışması kameralara yansıdı.

Alanya Yat Limanı yakınında, günübirlik turist taşıyan içinde turistlerin bulunduğu Gülbahçe ve Vikingen Quality isimli tekneler çarpıştı.

Turistlerin kısa süreli panik yaşadığı olayda tekne çalışanları arasında tartışma çıktı.

Her iki teknede yaklaşık 60 turistin bulunduğu kazaya, ihbar üzerine olay yerine giden Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

Müşteriler şikayetçi olunca polis ekipleri 15 tekne çalışanını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İki teknenin çarpışma anı ile çalışanların tartışması cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak : AA

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