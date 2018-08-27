USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

PMYO giriş sınavı için ön başvuru süresi uzatıldı

Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Eğitim / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 06:11
PMYO giriş sınavı için ön başvuru süresi uzatıldı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılı PMYO ön başvuru işlemlerinin 13-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğinin duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu süre içerisinde Kurban Bayramı tatili olması sebebi ile bankalarda başvuru ücreti yatırma işlemlerinde sıkıntılar yaşandığı ve başvuru tarihlerinin uzatılması için yoğun talep olduğu vurgulanarak, bu nedenlerden dolayı ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos saat 23.00'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

- 250'si kadın, 2 bin 500 öğrenci alınacak

PMYO'lara 250'si kadın olmak üzere, 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Alımlara ilişkin ön başvurular Polis Akademisinin 'www.pa.edu.tr' adresinden yapılacak.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

'T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak.'

PMYO öğrencilerinin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Eğitim sonunda başarı gösterenler polis memuru olarak göreve başlayacak.

Sınav takvimi ve diğer şartlara ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Kaynak : AA

Polis MemuruEmniyet TeşkilatıEmniyet Genel MüdürlüğüKurban BayramıPolis Akademisi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı