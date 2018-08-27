Karadeniz'de palamut bolluğu sürüyor

Sinop'ta, denizlerde çapariyle avcılığın serbest bırakılmasının ardından bol miktarda avlanan palamut, balıkçıların ve tüketicinin yüzünü güldürüyor.



Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı balıkçılarının av sezonunun başlamasına kısa süre kala bol miktarda palamut avlamaya devam ettiklerini söyledi.



Özellikle bayram tatili süresince vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Bayrak, fiyatların da av sezonu başlamamasına karşın makul seviyelerde olduğunu dile getirdi.



Bayrak, 1 Eylül'de büyük teknelerin de avcılık yapmaya başlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



'Palamut avı böyle devam ettiği sürece sezon boyunca hem bizim hem de vatandaşın yüzü gülecek. Çünkü balık ne kadar bol olursa o kadar ucuz oluyor. Bu da vatandaşın yüzünün gülmesini sağlıyor. Aynı zamanda balıkçılarımız da daha çok satış yapma imkanı buluyor. Çapariyle olsa dahi şu an çok güzel palamut avcılığı yapılıyor. Sadece Sinop'ta değil, bölge genelinde tezgahlarda palamut bolluğu var. Hal böyle olunca fiyatı 5 liralara kadar düşüyor. 1 Eylül'den sonra umarım fiyatlar daha da geriler. İnşallah son yılların en iyi sezonlarından birini yaşarız.'



Hava sıcaklıklarının da yüksek seyrettiğine işaret eden Bayrak, 'Hem geride kalan Kurban Bayramı hem de sıcak hava normal şartlarda balık satışını düşürür ama bu sene öyle olmadı. Vatandaş balık tüketmeye devam ediyor.' dedi. Kaynak : AA