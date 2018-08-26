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TEM Otoyolu'nda Feci Kaza

TEM Otoyolu Levent Etiler yol ayrımında bir minibüs takla attı. Minibüs içerisindeki çok sayıda yolcu yaralanırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

3. Sayfa / 26 Ağustos 2018 Pazar 09:53
TEM Otoyolu'nda Feci Kaza
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Kaza bu sabah saat 09.15 sıralarında TEM Otoyolu Levent Etiler yol ayrımında meydana geldi. Viraja giren minibüs bilinmeyen bir nedenden kontrolden çıkarak takla attı.

Minibüs içerisinde bulunan yolcular yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen sürücüler tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsteki çocuklar kazanın şokundan gözyaşı döktü.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak : İHA

İlk MüdahaleEtilerGözyaşı


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