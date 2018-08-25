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Uçan arabalar için tarih verdiler

Japonya, 2020 yılında üretmeyi planladığı uçan araba projesinin çalışmalarına başladığını duyurdu

Teknoloji / 25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:39
Uçan arabalar için tarih verdiler

Ülke basınındaki haberlere göre, Japonya'nın uçan araba projesi için Uber, Japonya Hava Yolları, Airbus, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato firmalarının da aralarında olduğu 20 şirket, yol haritası hazırlayacak.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının, uçan araba projesi için gelecek yıl performanslı akü, motor ve diğer ekipmanların üretilmesine destek amacıyla özel sektöre 40,4 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.

Proje kapsamında, uçan arabanın 2020 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

BoeingToyotaJaponyaYol Haritası


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