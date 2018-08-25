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MİT ve Emniyet'ten o teröriste nefes kesen operasyon! Kardeşi de kırmızı listede...

Terör örgütü PKK'nın Marsilya'daki merkezinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli, MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlının kardeşinin de terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde olduğu öğrenildi.

Güncel / 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:18
MİT ve Emniyet'ten o teröriste nefes kesen operasyon! Kardeşi de kırmızı listede...

Terör örgütü PKK'nın Fransa Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın, Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Yılmaz A'nın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sınırda gözaltına alınan Yılmaz A. sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada, Yılmaz A'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan A'nın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Emniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleHamzabeyliSınır KapısıToplum Merkezi


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