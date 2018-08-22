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İbrahim Kalın'dan Yunanistan'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan'ın skandal kararının AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerektiğini söyledi.

Siyaset / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:12
İbrahim Kalın'dan Yunanistan'a sert tepki

Kararla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan'ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir' dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, 'Yunanistan Danıştay'ı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştay'ının skandal bir karara imza attığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

'Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır. Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.

Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.'

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