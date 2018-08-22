USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Bayram günü çok acı olay!

Balıkesir’in Kabakdere kırsalında orman yangınıyla mücadele kapsamında yapılan yapay gölette 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:56
Bayram günü çok acı olay!
Video için tıklayın

Balıkesir'in kırsal Kabakdere ve Kalaycılar arasında bulunan yapay gölette iki çocuk boğuldu.

Eren Deniz (16) ve Hüseyin Bulut'un (12) girdikleri suda bulunması için tüm vatandaşlar seferber olurken, yapay göletin de suyu azaltılarak çocukların bulunması için mücadele edildi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından gölette kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni kısa sürede çıkarttı.

Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda ise ailelerin feryatları yürek dağladı.





Kaynak : İHA

Boğulma VakasıBalıkesir ValiliğiBüyükşehir BelediyesiBalıkesir MerkezBoğulma Vakaları


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı