Trafik magandaları polisten kaçamadı

Olay, 1 Temmuz'da merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda bulunan iki otomobil, kırmızı ışık yandığında konvoyun en önüne geçerek yanlama olarak tabir edilen 'drift' hareketi yaparak trafiği birbirine kattı. Araçların tehlikeli hareketlerinin ardından silah sesleri de duyulmuştu. Trafik magandalarının görüntülerin ulusal basında yer almasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İki gün boyunca çevrede bulunan site ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerde drift yapan iki araç ile görüntülerde yer almayan 2 otomobili daha tespit etti. Polis ekipleri, sürücülerden Mustafa B.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'gürültülü egzoz', 'trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddelerini ihlal ettiğinden toplam 2 bin 596 lira idari para cezası uyguladı. Diğer araç sürücülerine de 'gürültülü egzoz', 'trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddelerini ihlal etmekten idari para cezası uyguladı. 4 araca toplamda 6 bin 94 lira ceza kesilirken, sürücüler hakkında da işlem başlatıldı. Kaynak : İHA