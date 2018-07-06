Emin Pazarcı: CHP'de planlanan tarih...

CHP'de Muharrem İnce'nin kurultay çağrısının ele alındığı MYK dün yapıldı. Toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. CHP Sözcüsü Tezcan, 'Gündemde olağanüstü kurultay yoktur' dedi.



Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, bu gelişmenin ardından bugünkü köşe yazısında CHP'deki, savaşı kaleme aldı.



Olağanüstü kurultay için başlatılan imza toplama operasyonunun şimdilik durdurulduğunu söyleyen Pazarcı, 'İnce taraftarları, tabii ki kurultaydan vazgeçmediler. Ancak, acele ederek hatalı bir adım attıklarını gördüler' ifadelerini kullandı.



Pazarcı, CHP'de planlanan kurultay tarihinin ise 9 Eylül'de olacağını ileri sürdü.



İşte Emin Pazarcı'nın o yazısı:



CHP savaşında kim kimden yana



Öncelikle altını çizmek lazım ki, çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıyayız. Bu yüzden de CHP içinde başlatılan savaşta kılı kırk yaran hesaplar yapılıyor.



Size yeni bir haber vereyim, olağanüstü kurultay için başlatılan imza toplama operasyonu şimdilik durduruldu. İnce taraftarları, tabii ki kurultaydan vazgeçmediler. Ancak, acele ederek hatalı bir adım attıklarını gördüler.



Çünkü, CHP Tüzüğü'ne göre, imzaların noter huzurunda atılması ve 15 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Bunun için ise ciddi bir organizasyon gerekli. Olağanüstü kurultay için gereken 634 imzayı 15 günde toplamak kolay iş değil. O yüzden önce organizasyonu yapacak, imza toplama operasyonunu da önümüzdeki hafta başlatacaklar.



Planlanan kurultay tarihi ise 9 Eylül.



Şimdi de parti içindeki dengelere bakalım…



CHP'deki genel başkanlık kavgasında sonucu büyük ölçüde belediyle başkanlarının belirleyeceğini söylersek, yanlış olmaz.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tavrını ortaya koydu ve Muharrem İnce dedi. Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez'e kızgınlığı aday belirleme süresine dayanıyor. İzmir milletvekili listesinde etkili olamadı. Tepki göstermesine rağmen Tuncay Özkan İzmir'den aday gösterildi. Kocaoğlu biliyor ki, Kılıçdaroğlu kalırsa kendisinin devam etmesi zor. O yüzden de kendisine “Aziz Abi” diyen İnce'yi destekliyor.



CHP içinde “topuklu efe” olarak bilinen Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Kılıçdaroğlu'ndan yana. Gelecekte ne olur bilinmez, ancak Genel Merkez'den Bülent Tezcan'la problemleri olmasına rağmen, şimdilik değişim istemiyor.



Burdur, Kilis, Konya ve Hatay illeri Muharrem İnce'den yana tavır koydular. Delege ve örgüt İnce'nin yanında.



CHP'nin Büyükşehir Belediyesi'ni elinde bulundurduğu Muğla'da Başkan Osman Gürün, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Çünkü, milletvekili listesini kendisi yaptı. Oyları düşmesine rağmen, CHP'nin milletvekili sayısı 3'ten 4'e çıktı.



İstanbul'da Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Kadıköy, Bakırköy ve Beylikdüzü belediye başkanları örgüt üzerinde etkili. İstanbul'da 3 parçalı bir yapı bulunuyor. Kılıçdaroğlu ve İnce taraftarlarının yanı sıra bir de kendilerine “Üçüncü Yolcular” diyenler var. Onlar da “Geçici bir süre Kılıçdaroğlu ile gidelim, daha sonra da isme değil fikre yönelik bir çıkış yapalım” görüşündeler. Nihayetinde İnce'den tavır koyacakları için İstanbul'da İnce'nin ağırlığı inkâr edilemez.



Ankara'da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Genel Merkez'le birlikte hareket ediyor. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun aday göstermediği Necati Yılmaz, karşılarında önemli bir figür. Özellikle Alevi delegeler üzerindeki ağırlığı inkâr edilemez.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise şimdilik ortada.



Milletvekilleri bazında ise, Kemal Kılıçdaroğlu tartışılmaz bir üstünlüğe sahip. 146 milletvekilinden 130'unun kontrolünü elinde tuttuğu söylenebilir. CHP MYK'nın ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun tamamı Kılıçdaroğlu'nun yanında. PM'de de üçte ikilik bir çoğunluk arkasında.



Olağanüstü Kurultay için toplanması gereken 634 imza, delegenin yarısından bir fazlası demek. Kurultayda Genel Başkan'ı belirlemek için yeterli bir sayı. O yüzden Genel Merkez, bu imzaların toplanmaması için her yolu deneyecek. Önce delege üzerinde baskı kurulup, imza vermeleri engellenecek. Ardından imza verenlerin geri çekmeleri için baskı yapılacak.



Bütün bunlara rağmen imzalar toplanırsa, bu defa da itiraz silahı devreye sokulacak. Bu iş mahkemeye bile gidebilir. Genel Merkez süreci yılbaşına kadar uzatarak, zaman kazanmak istiyor. Zaten mart ayında da seçimler var.



Ayrıca, CHP'de bütün dengeler birbirine girmiş durumda. Muharrem İnce “ulusalcı” olarak biliniyor. Ancak, Haluk Koç, Bülent Tezcan, Faik Öztrak ve Akif Hamzaçebi gibi “ulusalcı” olarak tanınan isimler Kılıçdaroğlu'nun yanında.



Kılıçdaroğlu Alevi kimliğiyle öne çıkıyor. Buna karşılık, Necati Yılmaz ve Gürsel Erol gibi pek çok isim İnce ile birlikte hareket ediyor.



Bu arada, yerel seçimler için Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyelikleri bekleyenler de Genel Merkez'e ters düşmek istemiyorlar. Muhalif olsalar da ortaya çıkmıyorlar.



Eldeki bütün bu verilere bakarak, CHP'de olağanüstü kurultay toplanır ve delegenin önüne sandık gelirse, Kılıçdaroğlu'nun işi zor. Ama o kurultay toplanabilir mi? Delegenin önüne sandık gelir mi? İşte şu anda bu soruların cevabı verilemiyor!

Kaynak : Beyaz Gazete Özel