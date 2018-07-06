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Çobanın terörist ihbarı şehri ayağa kaldırdı!

Telefonunu kaybeden çoban çareyi asılsız terör ihbarı yapmakta buldu. Jandarma’nın bölgede operasyonu sonrası ‘yalan beyan’ yaptığını itiraf eden çoban gözaltına alındı.

3. Sayfa / 06 Temmuz 2018 Cuma 16:56
Çobanın terörist ihbarı şehri ayağa kaldırdı!

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Alucra ilçesi kırsalında H.K isimli bir çobanın, ‘iki kişinin yiyeceğini ve telefonunu gasp' ettiği ihbarı üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

“Kaybettiği telefonu için yalan ihbarda bulunmuş”

Jandarma ve Özel Harekat Timlerinin bölgede operasyon başlatması üzerine eşkal belirlemek için bilgisine başvurulmak üzere ifadesi alınan H.K. isimli çoban çelişkili ifadelerde bulununca yalanı ortaya çıktı.

“Garanti kapsamına girsin diye”

Yalan beyanda bulunduğunu itiraf eden H.K jandarma tarafından gözaltına alındı. H.K isimli çobanın jandarmaya verdiği ifadede bölgede kaybettiği telefonun garanti kapsamına girmesi için böyle bir ihbarda bulunduğu, olayların büyümesi üzerine yalan beyanda bulunduğunu itiraf ettiğini söylediği belirtildi. Kaynak : İHA

İtirafJandarmaPkk Terör Örgütü


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