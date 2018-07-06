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32. Uluslararası İzmir Festivali sona erdi

İKSEV'in düzenlediği festival, yarın Oberon Trio konseriyle kapılarını kapatıyor.

Kültür-Sanat / 06 Temmuz 2018 Cuma 15:12
32. Uluslararası İzmir Festivali sona erdi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) düzenlediği 32. Uluslararası İzmir Festivali, yarın Oberon Trio konseri ile sona erecek.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, Henja Semmler (keman), Antoaneta Emanuilova (viyolonsel) ve Jonathan Aner'den (piyano) oluşan Oberon Trio, yarın 21.00'de Çeşme Kalesi'nde sahne alacak.

Oberon Trio, festivalin kapanış konserinde Haydn, Beethoven, Hosokawa ve Schumann'ın eserlerini seslendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konseri izlemek isteyenler için yarın 18.00-18.30 saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi önünden ücretsiz servis kaldıracak. Kaynak : AA

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