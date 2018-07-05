Takvim'den güldüren manşet

CHP'li Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açmış ve olağanüstü kongre istemişti.



Açıklamalar birbirini izlerken CHP yönetimi kongreye gitmeyeceğini açıkladı. CHP, MYK'yı toplama kararı aldı.



TAKVİM DALGA GEÇTİ



Bu olayların ardından siyaset CHP'de ne olacak? sorusu cevap ararken, Takvim gazetesi bu olayı ti'ye alan bir manşetle çıktı.



Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybetmesine rağmen halen genel başkanlıkla oturmasına atıfta bulunan Takvim, Dünya Kupası üzerinden Kılıçdaroğlu'yla dalga geçti.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel