Sözcü Yazarı Emin Çölaşan oy verdiği CHP'ye isyan etti

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip çıkmasını hazmedemeyenler, harekete geçti.



Sözcü Yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşe yazısında, Erdoğan'ın başarısından duyduğu rahatsızlığı kaleme aldı. Çölaşan, CHP'de kaynayan kazandan duyuduğu rahatsızlığı da yazdı.



'Atı alan Üsküdar'ı geçti, siz kapışın!' başlıklı yazısında, CHP'ye oy verdiğini de vurgulayan Çölaşan, 'Şimdi koskoca bir ülkede rejim değiştiriliyor, devletin ve milletin çoğu yetkileri yargı dahil olmak üzere tek adamın ellerine ve insafına terk ediliyor… Ve böyle bir ortamda o milyonlarca insanımız CHP'de “O gitsin bu gelsin” kavgasına sürüklenmek isteniyor!

Seçim henüz bitti, dün bir bugün iki!.. Yazıktır, günahtır, ayıptır be' diyerek CHP'ye isyan etti.



İşte Çölaşan'ın yazısının o bölümü:



İşte böylesine kritik bir dönemde kamuoyu daha şimdiden Bismillah deyip CHP'deki iç kavgaya yöneldi.

Ana muhalefet partisi bu kavga nedeniyle Meclis'teki ve kamuoyundaki ağırlığını büyük ölçüde yitirecek…

Bu süreç başladı bile!

O gitsin öbürü gelsin süreci!

Karşılıklı demeçler birbiri ardına geliyor, karşılıklı suçlamalar yapılıyor ve imzalar toplanıyor.



* * *



Bu ülkenin çözüm bekleyen bin tane derdi var.

Şimdi hemen seçimden sonra bu tartışmaların, bu kavgaların sırası mıydı yani?

Hiç değilse biraz daha bekleyemezler miydi?

Şimdi bakınız yandaş gazete ve televizyonlara, bu olanların üzerine nasıl da balıklama atladılar. Hem de bire bin katarak…

Yangına körükle gidiyorlar.

Haklılar da yani… Ben de olsam siyaseten aynı şeyi yapardım.



* * *



CHP'den herhangi bir beklentisi olan biri değilim. Ne milletvekilliği beklentim oldu ne da başka bir şey…

Sadece vatandaş kimliğimle seçimlerde CHP'ye oy veririm. Bu seçimde de aynı şeyi yaptım.

Ama CHP'nin içinde bu kavgaları çıkarıp yönetenler bir şeyi hiç unutmasınlar:

Bu ülkede kendilerini içtenlikle ve inanarak “Mustafa Kemal'in askeri” olarak tanımlayan milyonlarca insanımız var.

Sosyal demokrat, demokrasiye ve laikliğe inanan milyonlarca yurtsever insanımız…

Onların hepsi olmasa bile pek çoğu bu seçimde oylarını inanarak ve güvenerek, kişisel hiçbir beklentileri olmadan CHP'ye verdiler.



* * *



Şimdi koskoca bir ülkede rejim değiştiriliyor, devletin ve milletin çoğu yetkileri yargı dahil olmak üzere tek adamın ellerine ve insafına terk ediliyor…

Ve böyle bir ortamda o milyonlarca insanımız CHP'de “O gitsin bu gelsin” kavgasına sürüklenmek isteniyor!

Seçim henüz bitti, dün bir bugün iki!..

Yazıktır, günahtır, ayıptır be.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel