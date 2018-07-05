OHAL kaldırılıyor

Konuk olduğu programda son KHK'nın yarın yayınlanacağını dile getiren Yıldırım, yeni kabinenin pazartesi açıklanacağını, böylece OHAL'in de tamamlanacağını ifade etti.



Yıldırım yaptığı açıklamada, 'Yarın son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak' ifadesini kullandı.



'GENÇLERİMİZİN ÖNÜNDEKİ BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ'



Başbakan Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili 'Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka' diye konuştu.



'GETİRİLECEK ÇÖZÜM KALICI OLMALI'



Yıldırım, 'Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı ve 15 Temmuz'dan sonra da hızlandı. O bakımdan güvenlik zafiyeti, savunma zafiyeti söz konusu değil' dedi.

