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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'yi kızdıracak hamle

Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecinde Muharrem İnce'nin fotoğrafını çeken partinin 24 yıllık fotoğrafçısı Ziya Köseoğlu’nun işine son verildi.

Siyaset / 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:51
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'yi kızdıracak hamle

24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki tartışmalar sürüyor.

Bazı illerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay çağrıları gelirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'de 24 yıldır lider fotoğrafçılığı yapan, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında, herkesin konuştuğu fotoğrafları çeken Ziya Köseoğlu'nun işine son verildi.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre zorla emekli edilen Köseoğlu'nun, son 2 yıldır emekliliğinin gelmesine rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından partide tutuluyordu. Ancak son günlerde Muharrem İnce'nin parti içerisindeki etkisinin artmasıyla, Köseoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun onayıyla genel merkezden emekli edilerek uzaklaştırılması dikkat çekti.


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