Portakal tatilde de rahat durmuyor

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal seçimden önce yaptığı algı operasyonlarına seçimden sonra da devam ediyor.



Kısa bir süre önce tatile çıkan Portakal yine fırsatı kaçırmayarak hükümeti eleştirdi.



SİYASİ MESAJ VERDİ



Enflasyon rakamları üzerinden takipçilerine siyasi mesaj veren Portakal 'Yeni sistemin ülkeyi değil ama enflasyonu şahlandırdığı kesin' dedi.



Yeni sistemin ülkeyi değil belki ama #enflasyonu şahlandırdığı kesin: Haziran 2018 enflasyonu: %15,39 — fatih portakal (@fatihportakal) 4 Temmuz 2018