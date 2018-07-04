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Portakal tatilde de rahat durmuyor

Hükümeti eleştirmek için hiç bir fırsatı kaçırmayan Fatih Portakal yine sahneye çıktı...

Televizyon / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:59
Portakal tatilde de rahat durmuyor

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal seçimden önce yaptığı algı operasyonlarına seçimden sonra da devam ediyor.

Kısa bir süre önce tatile çıkan Portakal yine fırsatı kaçırmayarak hükümeti eleştirdi.

SİYASİ MESAJ VERDİ

Enflasyon rakamları üzerinden takipçilerine siyasi mesaj veren Portakal 'Yeni sistemin ülkeyi değil ama enflasyonu şahlandırdığı kesin' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih Portakal


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