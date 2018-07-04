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İnce, YSK'ya neden gitmedi?

Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gecesi Muharrem İnce'yi aradığını söyledi.

Siyaset / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:02
İnce, YSK'ya neden gitmedi?
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24 Haziran seçimlerinde CHP'den cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Seçim sonuçlarına göre YSK'nın önüne gideceğini söyleyen İnce, o gece ortalıkta görülmemiş bunun nedeni olarak da sonuçlarda herhangi bir usulsüzlük görmediğini söylemişti.

YSK'YA NEDEN GİTMEDİ?

Gazeteci Can Ataklı, İnce'nin bu açıklamalarını okurken ilginç bir yorumda bulundu.

Ataklı, İnce'nin YSK'ya gitmemesinin nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı telefon olduğunu söyledi.

Ataklı, iddiasını aldığı duyumlara dayandırdı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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