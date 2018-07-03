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Şanlıurfa'da koca vahşeti

Şanlıurfa’da kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen kadın, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, koca ise tutuklandı.

3. Sayfa / 03 Temmuz 2018 Salı 12:30
Şanlıurfa'da koca vahşeti
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Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesinde meydana geldi. Zemzem S. (37) ile şizofren olduğu iddia edilen kocası A.R.S, arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre, A.R.S. tarafından bıçaklanan Zemzem S., olay yerinde hayatını kaybetti. Zemzem S.'nin cenazesi olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside vücudunda bıçak yarası tespit edilen kadının cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hayatının kaybeden Zemzem S.'nin 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.R.S ise tutuklandı. Kaynak : İHA

AkbayırCumhuriyet SavcısıŞanlıurfaAdli Tıp KurumuKaraköprü


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