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CHP'li Özgür Özel Leyla'yı da siyasetine alet etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, küçük Leyla'yı da siyasetine karıştırdı.

Siyaset / 03 Temmuz 2018 Salı 12:29
CHP'li Özgür Özel Leyla'yı da siyasetine alet etti

Ağrı'da ailesi ile bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cesedinin bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Konu ne olursa olsun hükümete bağlayıp eleştirilerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Leyla olayında da aynı şeyi yaptı.

Leyla'yı da siyasetine karıştıran Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan olayı erken seçim kararıyla Meclis'in kapatılmasına bağladı.

İşte Özel'in o paylaşımı:


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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