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Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Leyla' Açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde acımasızca katledilen Leyla ile ilgili, “Bir kez daha insanlığın, vicdanın, merhametin toprağa gömüldüğüne şahit olduk. Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adalet mutlaka tecelli edecektir” dedi.

3. Sayfa / 01 Temmuz 2018 Pazar 10:00
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Leyla' Açıklaması!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve 7 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aileye başsağlığı diledi. Erbaş, 'Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi çocukların her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum. Kaybolan, kaçırılan, acımasızca öldürülen çocuk haberlerinin gündemi kararttığı bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef Ankara Polatlı'da bir yavrumuz vahşice katledildi. Bir kez daha insanlığın, vicdanın, merhametin toprağa gömüldüğüne şahit olduk. Yine yüreklerimiz parçalandı. Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adalet mutlaka tecelli edecektir. Biz inanıyoruz ki herkes, çağının şahidi ve sorumlusu olarak iyiliği, emaneti, adaleti ayakta tutma ve kötülükleri bertaraf etme adına yapıp yapmadıklarından ahirette hesaba çekilecektir” ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Ancak bütün zalimlerin yaptıklarından hesaba çekileceği mahşer gününde 'diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman (Tekvîr, 81/8-9)' elbette caniler elim bir azaba çarptırılacaklardır. Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi çocukların maddi ve manevi anlamda her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum. Başta yavrumuzun ailesi olmak üzere vicdanı sızlayan herkese başsağlığı diliyor, aziz milletimizin hiçbir ferdinin bir daha böyle acılar yaşamamasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum.”

Kaynak : İHA

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