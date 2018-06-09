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Terör örgütüne büyük darbe... Kandil'in önemli ismi öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa’da 93. Tugay girişinde meydana gelen patlamada 3’ü Kandil kadrosundan 8 terörist öldü, 11 terörist yaralandı. Ölenler arasında terör örgütü YPG'nin sözde batı cephesi komutanı Şivan Feraşin de var.

3. Sayfa / 09 Haziran 2018 Cumartesi 15:11
Terör örgütüne büyük darbe... Kandil'in önemli ismi öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa'da 93. Tugay girişinde gerçekleşen patlamada 3'ü Kandil kadrosundan 8 örgüt mensubu öldü, 11 örgüt mensubu yaralandı.

Ölenlerden birinin YPG'nin sözde batı cephesi komutanı Şivan Feraşin isimli Kandil kökenli örgüt mensubu olduğu ve Res al Ayn'a sessiz sedasız gömüldüğü tespit edildi.

Diğer Kandil'den olan 2 örgüt mensubunun cesetlerinin ise hala Ayn İsa'da hastane morgunda tutulduğu öğrenildi.



Kaynak : İHA

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