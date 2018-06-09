Provokatör sözde liselilerden alçak slogan

İstanbul Kadıköy'de DHKP-C ve PKK'nın gençlik yapılanmalarına üye bir grup gencin eylemlerinde 'Katil Polis' sloganları atıldı.
24 Haziran seçimleri yaklaştıkça iktidar karşıtları militanlarını sokağa dökerek provokatif eylemlerle oy kazanma peşine düştü.
İstanbul Kadıköy'de DHKP-C ve PKK'nın gençlik yapılanmalarına üye bir grup genç eylem yaptı.
Polis grubu provoke eden ve kaos yaratma peşine düşen 4-5 genci gözaltına aldı.
POLİS SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ
Polis otobüsünde bu kişilerden ikisi polise bıçak çekerek saldırdı ve polis de bu saldırıya karşılık verdi.
SOKAĞA DÖKMEK İSTİYORLAR
CHP-HDP ittifakı ise 'polis otobüsünde polise bıçakla saldıranlara karşı müdahale görüntülerini' sosyal medyada işkence diye lanse edip DHKP-C ve marjinal solun tamamını sokağa dökmek istedi.
KATİL POLİS SLOGANLARI
Ortaya çıkan görüntülerde liseli olduğu iddia edilen provokatörlerin ‘Katil polis' sloganları attığı görüldü.
CHP'nin Kadıköy provokasyonu böyle deşifre edildi Kaynak : Beyaz Gazete Özel