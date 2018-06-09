Provokatör sözde liselilerden alçak slogan

24 Haziran seçimleri yaklaştıkça iktidar karşıtları militanlarını sokağa dökerek provokatif eylemlerle oy kazanma peşine düştü.



İstanbul Kadıköy'de DHKP-C ve PKK'nın gençlik yapılanmalarına üye bir grup genç eylem yaptı.



Polis grubu provoke eden ve kaos yaratma peşine düşen 4-5 genci gözaltına aldı.



POLİS SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ



Polis otobüsünde bu kişilerden ikisi polise bıçak çekerek saldırdı ve polis de bu saldırıya karşılık verdi.



SOKAĞA DÖKMEK İSTİYORLAR



CHP-HDP ittifakı ise 'polis otobüsünde polise bıçakla saldıranlara karşı müdahale görüntülerini' sosyal medyada işkence diye lanse edip DHKP-C ve marjinal solun tamamını sokağa dökmek istedi.



KATİL POLİS SLOGANLARI



Ortaya çıkan görüntülerde liseli olduğu iddia edilen provokatörlerin ‘Katil polis' sloganları attığı görüldü.



CHP'nin Kadıköy provokasyonu böyle deşifre edildi Kaynak : Beyaz Gazete Özel