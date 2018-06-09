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Provokatör sözde liselilerden alçak slogan

İstanbul Kadıköy'de DHKP-C ve PKK'nın gençlik yapılanmalarına üye bir grup gencin eylemlerinde 'Katil Polis' sloganları atıldı.

Güncel / 09 Haziran 2018 Cumartesi 01:34
Provokatör sözde liselilerden alçak slogan
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24 Haziran seçimleri yaklaştıkça iktidar karşıtları militanlarını sokağa dökerek provokatif eylemlerle oy kazanma peşine düştü.

İstanbul Kadıköy'de DHKP-C ve PKK'nın gençlik yapılanmalarına üye bir grup genç eylem yaptı.

Polis grubu provoke eden ve kaos yaratma peşine düşen 4-5 genci gözaltına aldı.

POLİS SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ

Polis otobüsünde bu kişilerden ikisi polise bıçak çekerek saldırdı ve polis de bu saldırıya karşılık verdi.

SOKAĞA DÖKMEK İSTİYORLAR

CHP-HDP ittifakı ise 'polis otobüsünde polise bıçakla saldıranlara karşı müdahale görüntülerini' sosyal medyada işkence diye lanse edip DHKP-C ve marjinal solun tamamını sokağa dökmek istedi.

KATİL POLİS SLOGANLARI

Ortaya çıkan görüntülerde liseli olduğu iddia edilen provokatörlerin ‘Katil polis' sloganları attığı görüldü.

CHP'nin Kadıköy provokasyonu böyle deşifre edildi Kaynak : Beyaz Gazete Özel

PolisGrup Genç


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