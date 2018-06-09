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Melih Altınok'tan Fatih Portakal'a fena kapak!

Fatih Portakal'a Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan süper kapak...

Televizyon / 09 Haziran 2018 Cumartesi 15:48
Melih Altınok'tan Fatih Portakal'a fena kapak!

Her fırsatta hükümeti eleştiren Fox haber sunucusu Fatih Portakal bu kez fena rezil oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet Kıraathaneleri, kekler çaylar, ne güzel değil mi, size de bu yakışır, biz bunlara kafa yoruyoruz' sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Portakal altına şu notu düştü: Şaka gibi. Böyle konuşulan bu vaade oy verecek seçmen çikar mı acaba?

MONTAJLA HALLEDERSİNİZ

Portakal'a yanıt Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan geldi.

Altınok, Portakal'a 'Çok merak ediyorsan, mitinglerde röportaj yapıp sorunu halka sorsun sizin çocuklar.... Sonrasını nasıl olsa montajda halledersiniz.' cevabını verdi.

Altınok'un bu cevabı bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni rekoru kırdı.

YALAN HABER YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
FOX TV geçtiğimiz günlerde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili gerçek dışı bir habere imza atmış, hastanede koltuk değnekleriyle zorlanarak yürüdüğü iddia edilen Kemal Alp Köker'in herhangi bir sorun yaşamadığının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Haberle ilgili 'Devlet organlarını aşağılama', 'Hakaret' ve 'İftira' suçları kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaBakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıMersinFatih PortakalMelih Altınok


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