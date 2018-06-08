YÖK'ten 'öğrenci affı'na ilişkin açıklama

YÖK aftan yararlanacak öğrenciler için açıklamalarda bulundu.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) aftan yararlanmak isteyen öğrenciler için açıklamalarda bulundu.
Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin mağdur olmaması veya varsa tereddütlerinin giderilmesi için YÖK tarafından yapılan açıklamada şu maddelere yer verildi:
'7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler,
terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,
her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde
kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık,
intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim,
TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan
program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan
yararlanabilecektir.
Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen
öğrenciler yararlanabilecektir.
Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık
nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim
kurumuna başvurmaları şarttır.
Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen
öğrenciler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam
edeceklerdir.
Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye'de bağlı olduğu
üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eşdeğer bir
programa intibakları yapılabilecektir.
Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de
ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında
önlisans programına kayıt yaptırabileceklerdir.
667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran
ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle
yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilecektir.
669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru
yapmayan öğrenciler de bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde
bulunabileceklerdir.
Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar,
başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer
programlara yatay geçiş yapabileceklerdir.
Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara
kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime
devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim
programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt
hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerdir.
Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde
bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği
üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim
kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki
üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecektir.
Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar
terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için
başvurabilecektir.
Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce
başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim
kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacaktır.'