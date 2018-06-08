Survivor'da en çok kim destekleniyor?

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor'da sona yaklaşılırken kimin birinci olacağı merak konusu oldu.



Posta yazarı Mesut Yar Poltio isimli anket sitesinin yaptığı anketi köşesine taşırken, Survivor izleyicisinin erkek adaylardan en çok Adem'i desteklediğini yazdı. Yar, Kıbrıs'a gidecek isimlerin başında ise Anıl'ın desteklendiği aktardı.







İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI



Anket sonuçlarını yazan Yar ' 'Survivor 2018'in erkek yarışmacılarından kimleri destekliyorsunuz?' anketine katılan 15.812 kişinin % 22'si Adem Kılıççı cevabını vermiş. Bu seçeneğin dışında katılımcıların % 17.8'i Hilmi Cem İntepe'yi, %14.1'i Turabi Çamkıran'ı, % 9.3'ü Anıl Berk Baki'yi desteklediğini belirtmiş... 'Survivor 2018'in Kıbrıs finaline hangi beş isim kalır?' anketinde ise 11.333 kişi oy kullanmış. İlk 5'te % 15.7'lik oranla Anıl Berk, % 15.2'lik oranla Sema, % 14.8'lik oranla Adem, % 13.1'lik oranla Hilmi Cem ve % 10.1'lik oranla Turabi yer almış. Bilginize!' diye yazdı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel