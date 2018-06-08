Pelin Batu'dan HDP'ye sert tepki!

7 Haziran genel seçimlerinde HDP'ye oy verdiğini açıklayan Pelin Batu'nun hesabı Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.



Batu'nun hesabından paylaşımda bulunan Ayyıldız Tim 'Geçen seçimlerde ailecek hdp ye oy vermiştik ama her oyumuzun birer şehit olarak geri döndüğünü gördükten sonra hdpkk ya bir daha oy yok.' diye yazdı.













'AİLECEK HDP'YE VERDİK'



Pelin Batu 7 Haziran seçimlerinden sonra yaptığı açıklamada '“Dedem de babam da CHP milletvekiliydi. Sola en yakın olan partilere oy vermişizdir hep. Şimdi ben de dahil tüm ailem HDP'ye oy verdik. İlk defa böyle bir şey oluyor.' demişti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel