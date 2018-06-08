Mete Yarar'dan Kandil operasyonunu eleştirenlere tepki

Son günlerde TSK'nın başlattığı operasyonla adım adım PKK'nın yuvası Kandil'e ilerleniyor.



TSK'nın bu operasyonu bazı kesimleri rahatsız ederken, operasyonun 24 Haziran'dan önce yapılmasını seçimi etkilemeye yönelik bir hamle olarak nitelemişti.



NE ZAMAN İSTERSİNİZ?



Bu iddialara Güvenlik Uzmanı Mete Yarar köşesinden cevap verirken, '''Kandil'e niye bu dönemde gidiyoruz?' diye soranlara cevabım; 'Ne zaman gitmemizi istersiniz?' şeklinde olacak!' diyerek tepkisini dile getirdi.



NEDENLERİNİ SIRALADI



Operasyonun neden şimdi yapıldığını anlatan Yarar şunları yazdı;



'1984'den beri terörle mücadelede öne sürülen istekler ve teklifler neydi bir hatırlayalım;



* Teröristlerle profesyonel personel mücadele etsin.



Bugün ister Türkiye içinde olsun, isterse sınır ötesinde olsun kullanılan bütün personel profesyonel ekiplerden oluşuyor.



* Terörle mücadelede insan katkısını azaltacak teknolojik ekipmanlara geçelim.



Bugün bu seviye iki ordu hariç diğer bütün orduları geçecek noktaya gelmiştir.



* Terörle mücadeleyi sınır içinde yapmak yerine sınır ötesine geçilsin.



Bugün Türkiye Kıbrıs harekatından dört kat daha büyük bir alanda sınır ötesi operasyonları sürdürüyor.



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