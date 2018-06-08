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Kılıçdaroğlu o parayı nereden buluyor?

Sürekli tazminat ödemeye mahkum edilen Kemal Kılıçdaroğlu parayı nereden buluyor?

Siyaset / 08 Haziran 2018 Cuma 15:02
Kılıçdaroğlu o parayı nereden buluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına para transfer ettiği iddiası sonrası açılan tazminat davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından konu hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR

Pazarcı, sürekli tazminat ödeyen Kılıçdaroğlu'nun bu parayı nereden bulduğunu sordu.

İşte Emin Pazarcı'nın o tweeti;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tazminat Ödeyecek Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaCumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluEmin PazarcıRecep Tayyip Erdoğan


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