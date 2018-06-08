Kılıçdaroğlu o parayı nereden buluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına para transfer ettiği iddiası sonrası açılan tazminat davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.



Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından konu hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR



Pazarcı, sürekli tazminat ödeyen Kılıçdaroğlu'nun bu parayı nereden bulduğunu sordu.



İşte Emin Pazarcı'nın o tweeti;



Dile kolay, faizleri ile birlikte tam 197 bin lira.

Man Adası iddiası da fos çıktı ve Kılıçdaroğlu bu parayı Erdoğan ailesine ödeyecek.

Parti kasasından veremez, suç.

Ama Kılıçdaroğlu ha bire tazminat ödüyor. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor?

Açıklasa da bilsek. — emin pazarcı (@eminpazarci) 7 Haziran 2018