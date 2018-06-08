Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



OHAL'in ne zaman kaldırılacağı yönündeki soruya ilişkin Erdoğan, 'Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız' cevabını verdi. Bedelli askerlik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Kaynak : Beyaz Gazete Özel