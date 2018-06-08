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Çamlıca Camii'nde geri sayım başladı

İstanbul Üsküdar’da yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatında sona gelindi. 6 Ağustos 2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii’nde iskelelerin büyük bir kısmının kaldırılmasıyla birlikte caminin mimari yapısı ve tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıktı.

Yaşam / 08 Haziran 2018 Cuma 09:46
Çamlıca Camii'nde geri sayım başladı

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı projenin büyük bir bölümü tamamlandı.

'Çamlıca Camii geleneksel anlamda bir külliye olarak tasarlandı'

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Camlıca Camii'nin büyük bir kompleks olduğunu ve geleneksel anlamda bir külliye olarak tasarlandığına dikkat çekti. Şu anda yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Külünk, şöyle devam etti:

'Bu yıl Kadir Gecesi'nde camimizi ibadete açacağımızı söylemiştik ama bir sanat eseri yaptığımız için gecikme yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok değerli düşünceleriyle bizi rahatlattı, sağlıklı bir netice alabilmek için projemizin bitirilmesini birkaç ay ertelemiş bulunuyoruz. Camimizin içerisinde mihrap, minber, müezzin mahfili, kubbe yazıları ve pencere desenlerimiz bitti. Avizelerimizin ayakları takıldı önümüzdeki günlerde de avizemiz yerine yerleştirilecek. Burası sadece bir cami inşaatı değil geleneksel anlamda da bir külliye olarak tasarlandı ve yapılıyor.'

Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Kaynak : İHA

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