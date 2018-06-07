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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranları ile ilgili kararını açıkladı. TCMB faiz oranlarını 1.25 puan artırdı ve yüzde 17.75'e çıkardı. Faiz artışı piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Kararın ardından dolar ve euro geriledi.

Ekonomi / 07 Haziran 2018 Perşembe 14:05
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faizleri yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e çıkardı. Kararın ardından dolar kuru önce 4.58'den 4.50'ye, ardından da 4.46'ya kadar geriledi. Euro ise 5.33 liradan 5.29 liraya kadar indi.

Meekez Bankası, bir ay içerisindeki ikinci faiz artışını da yaptı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada faizlerin yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e çıkarıldığı belirtildi.

Merkez Bankası'nın 1.25 puanlık faiz artışı piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Ekonomistlerin bir kısmı Merkez'den faiz artışı beklemezken, bir kısmı da 0.50 puan ile 1 puan arasından artış bekliyordu.

Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda da olağanüstü toplanarak faizleri yüzde 13.5'ten yüzde 16.5'e çıkarmıştı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir.

Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

'SIKI DURUŞ SÜRECEK'

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.


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