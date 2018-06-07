Kılıçdaroğlu-İnce arasında büyük kriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında kriz büyüyor.



Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme hemen geçileceğini söylerken, Muharrem İnce bu geçişi 2 seneye yayacağını söyledi.



Bu söylem çelişkilerinin CHP'de krize neden olduğunu ancak seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini koruduğu iddia edildi.



KENDİ PR'INI YAPIYOR



Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Kılıçdaroğlu ile İnce arasında yaşanan krizin başka bir nedeni olarak da, İnce'nin mitinglerde kendi PR'ını yapması olduğunun altını çizdi.



İnce'nin mitinglerde CHP örgütünü ve milletvekillerini yanına çekmeye çalıştığını yazan Yaşar 'CHP'de kriz bir değil ki.. Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yine soğuk rüzgârlar esiyor.. Yakında kokusu çıkacaktır.. Kameralar önünde tabii ki birbirlerini idare ediyorlar.. Muharrem İnce gittiği her yerde PR'ını yapıyor.. “CHP'nin gerçek lideri benim..” -“Anketlere bakın halk beni yüzde 30'lara çıkarttı..” -“Kılıçdaroğlu yüzde 20'nin altına düştü..” -“24 Haziran'dan sonra o koltukta nasıl oturacak” İnce bu sözlerle CHP örgütünü ve milletvekillerini yanına çekmeye çalışıyor.. Bu laflar Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulağına da gitti.. Kemal Bey şimdilik sessizliğini konuyor.. Unutmadan, bu HDP'nin desteklenmesi işinden Muharrem İnce de rahatsız.. Ama gizli bir el var.. Rüzgâr ne kadar sert eserse essin.. ‘Otur' deyince oturuyor, ‘Kalk' deyince kalkıyorlar.. Muhalefet bloku yönlendirilmeye ve yönetilmeye devam ediyor.. 24 Haziran sonrası çok şeye gebe..' ifadelerini kullandı.



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