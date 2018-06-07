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İzmir'de, valizden kadın cesedi çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde sazlık alanda valiz içerisinde bir kadın cesedi bulundu.

3. Sayfa / 07 Haziran 2018 Perşembe 11:05
İzmir'de, valizden kadın cesedi çıktı

Alınan bilgiye göre, Seyrek Mahallesi sazlık alanda yavru köpeğini arayan bir kişi siyah bir valiz içerisinde ceset olduğunu fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.

Ceset, kimliğinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığına gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Müdürlüğü ekipleri, cesedin kimliğini tespit etmek için kayıp kişiler üzerinde durarak çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüKadın CesediAdli Tıp Kurumu


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