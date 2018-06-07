USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Instagram video sürelerini uzatıyor

Fotoğraf ve video paylaşım hizmeti Instagram, planladığı yeni özelliği ile videodaki kısıtlamaları kaldırmayı hedefliyor. Bugüne dek videolar Instagram Hikayeler için azami 15 saniye, Instagram gönderileri için 60 saniyeydi. Bu özellikle 1 saate kadar uzunlukta videolar gönderilebilecek.

Teknoloji / 07 Haziran 2018 Perşembe 16:28
Instagram video sürelerini uzatıyor

Instagram'ı YouTube ve Facebook ile rekabete sokacağı düşünülen bu gelişme henüz planlama aşamasında ve gerçekleşeceği kesin değil, ancak The Wall Street Journal'in haberine göre gelişme dikey videolar için geçerli.

Instagram Hikayeler'in de hâlihazırda baz aldığı dikey videoların 1 saatlik hallerinin Hikayeler'de mi gönderilerde mi kullanılabileceği henüz bilinmiyor.

Instagram Hikayeler 15 saniye ile kısıtlıyken, gönderilerde 60 saniyeye kadar video yayımlanabiliyor.

Kasım 2017'deki son verilere göre Instagram'ın 800 milyondan fazla kullanıcısı, 300 milyondan fazla da aktif kullanıcısı bulunuyor.

InstagramFacebookThe Wall Street Journal


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı