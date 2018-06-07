Edinilen bilgiye göre, Akçay Sarıkız Mahallesii 308 sokakta bir sitenin demir parmaklıklarına asılı şekilde bulunan Onur Sucu’yu (32) görenler sağlık, kurtarma ve polis ekiplerini haber verdi.



Yapılan ilk incelemede Sucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Sucu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken cenaze ileri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.









Kaynak : İHA