USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Demir parmaklıklarda asılı şekilde ölü bulundu!

Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi’nde bir sitenin demir parmaklıklarında asılı şekilde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

3. Sayfa / 07 Haziran 2018 Perşembe 12:50
Demir parmaklıklarda asılı şekilde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Akçay Sarıkız Mahallesii 308 sokakta bir sitenin demir parmaklıklarına asılı şekilde bulunan Onur Sucu’yu (32) görenler sağlık, kurtarma ve polis ekiplerini haber verdi.

Yapılan ilk incelemede Sucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sucu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken cenaze ileri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.




Kaynak : İHA

PolisAdli TıpCenaze


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı