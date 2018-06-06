USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Meteorolojiden son dakika uyarı geldi! O saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yaşam / 06 Haziran 2018 Çarşamba 09:45
Meteorolojiden son dakika uyarı geldi! O saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Sinop ve İnebolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı kesimi ile iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı bulutlu 34

Adana: Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33 Kaynak : İHA

Sağnak YağmurDevlet Meteoroloji Genel MüdürlüğüYağışlı HavaMeteorolojiMeteoroloji Genel Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı