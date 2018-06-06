Meteorolojiden son dakika uyarı geldi! O saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Sinop ve İnebolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı kesimi ile iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 28



İzmir: Parçalı bulutlu 34



Adana: Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu 33



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 29



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33 Kaynak : İHA