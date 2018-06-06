Fatih Altaylı'dan muhalefete diploma çıkışı

FETÖ 2015 yılında, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğu yönünde bir iddia ortaya attı.



Zaman zaman diploma meselesini gündeme getiren muhalafet cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de aynı yalanı bir kez daha ortaya attı.



Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı da, muhalafetin bu iddialarına kendi köşesinden yanıt verdi.



Erdoğan için, 'Askerliğini yedek subay olarak yaptığına göre, üniversite mezunu olması gerekir diye düşünüyorum basitçe' diyen Altaylı, 'Askerliğini yaptığı sırada cumhurbaşkanı olmadığına, TSK “Bu genç ileride cumhurbaşkanı olabilir. Onu yedek subay yapalım” demiş olamayacağına ve TSK'nın nasıl iyi kayıt tuttuğunu bildiğimize göre bence fazla aramaya gerek yok' ifadelerini kullandı.



İşte Altaylı'nın yazısının o bölümü:





YEDEK SUBAY



CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın “diploma” meselesi yine gündemde.



Hiç bitmeyecek bir tartışma gibi duruyor bu mevzu.



Ortada bir diploma var, ama muhalif taraf “O tarihte öyle bir üniversite yoktu. Olmayan üniversitenin diploması nasıl olur” diyerek “transkript” istiyorlar.



Erdoğan'ın mezun olduğu söylenen üniversitenin, bir yangında kül olması nedeniyle kayıtların da yandığı söylenerek “transkript” yokluğu da açıklanıyor.



Ben bu konuda bir şey iddia edecek durumda değilim.



Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerliğini “yedek subay” olarak yaptığını biliyoruz.



Üniversite fotoğrafları yayınlanmasa da askerlik fotoğrafları yayınlandı.



Askerliğini yedek subay olarak yaptığına göre, üniversite mezunu olması gerekir diye düşünüyorum basitçe.



Yani en azından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arşivinde Erdoğan'ın askerlik durumunu gösteren belgelerde bununla ilgili bir kayıt, bir mezuniyet belgesi, bir transkript olmalıdır.



Askerliğini yaptığı sırada cumhurbaşkanı olmadığına, TSK “Bu genç ileride cumhurbaşkanı olabilir. Onu yedek subay yapalım” demiş olamayacağına ve TSK'nın nasıl iyi kayıt tuttuğunu bildiğimize göre bence fazla aramaya gerek yok.



Nagehan Alçı yazdı... CHP'liler diploma muhabbetini niye seviyor? Kaynak : Beyaz Gazete Özel