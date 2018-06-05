Göğüs büyütme ameliyatı faciayla bitti!

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Galina Rakushina, göğüslerini büyütmek için yattığı ameliyat masasından kalkamadı.



30 yaşındaki kadın, kocasına sürpriz yapmak için Moskova'daki bir kliniğe başvurdu.



Ameliyat başladığında her şey yolunda gözükürken, kısa süre sonra iki çocuk annesi Rakushina'nın kalbi durdu.



Doktorların çabasıyla duran kalp üç dakika sonra atmaya başladı ancak bu genç kadının uyanması için yeterli olmadı.



Komaya giren Galina Rakushina, 13 ay sonra hayata gözlerini yumdu.



Rus yetkililer, olayla ilgili henüz bir soruşturma başlatmış değil.



Rusya'da estetik ameliyat hayli yaygın. Moskova'da Nisan ayında 32 yaşındaki Ekaterina Kiseleva, benzer bir ameliyatta ölmüştü.



Meme dikleştirmek için 2 bin eurodan fazla para ödeyen ve ameliyat masasına yatan kadının da kalbi durmuştu.