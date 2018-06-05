Eriyen asfalta yapışan yılanı vatandaş kurtardı

Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve haşere ile mücadele ilaçlama firması bulunan Ali Yaşaroğlu isimli vatandaş, aracı ile ilçeden Tunçbilek Beldesine giderken yol ortasında bir cismin hareket etiği, ama gidemediğini gördüğünde durup ne olduğunu anlamaya çalıştı. Aracından inen Yaşaroğlu, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir yılanın aşırı sıcaktan dolayı eriyen asfalta yapıştığını gördü. Bunun üzerine çevrede bulduğu ağaç dalları ile yılanı yapıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar neticesinde kurtardığı yılanı kumun üzerine bıraktıktan sonra ağaçlıkların arasına atıp özgürlüğüne kavuşturdu.



Yaşaroğlu, 'Çevremize ve doğamıza zarar vermeden haşere ile mücadele eden bir firmamız var. İlaçlama hizmeti vermek için bir müşterimize gidiyorduk. Sıcaktan asfalt erimiş ve yılanın vücudunun bir kısmı yapışmış halde gördük. Bir taraftan haşerelerle mücadele ediyoruz diğer taraftan zarar vermek istemedik. Bir işletme içerisinde birilerine zarar verecek değildi ve doğadaydı yılan, onu orada bırakmak istemedik, buna gönlümüz el vermedi. Bir sopa bulduk ve bulunduğu yerden yılanı çıkardık. Su yılanıydı sanırım ve zifti vücudundan çıkması için toprağa bıraktık, sonra da yan tarafta bulunan derenin içine doğru giderek kurtuldu.' diyerek olayı özetledi.





Kaynak : İHA