Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye prompter yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.



CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye prompter yanıtı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Ben prompter'ı filan unutmadım prompter'ın dersini veririm sana'' dedi.



Diyarbakır'da yaşanan olayın aslını anlatan Erdoğan şöyle konuştu: Ana kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda yanımdaki hocaefendi akşam namazını kılmak için çıktı. Konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım söyle hocaefendinin önünü kestiler onu tekrar yerine döndürmediler. Bu ilim ehline gösterdiğim saygımdır Bay Kemal Bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''SİZ BU İŞLERDEN ANLAMAZSINIZ''



Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, Ey Muharrem, siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız.



''BUNLARA ÇOK CİDDİ BİR MANİFESTOYU 24 HAZİRAN'DAN SONRA BİZ ÇEKECEĞİZ''



Türkiye geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. 'Ekonomi' diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran'dan sonra biz çekeceğiz.



''SİZİN OTOMOBİLE MOTOMOBİLE KAFANIZ BASMAZ''



Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile motomobile kafanız basmaz. 2002'de 91 bin adet otomobil satılan Türkiye'de geçen yıl 723 bin otomobil satıldı.



''ESKİ STADIN YERİNİ 'MİLLET BAHÇESİ' YAPIYORUZ''



Eski stadın yerini inşallah 'Millet Bahçesi' yapıyoruz. TOKİ orayla ilgili bir satış akdi yapmış fakat bugün TOKİ ile de görüştüm orayı satın alan arkadaşla da gerek TOKİ gerek belediye başkanım görüşmeleri yaptı farklı bir yerden onlara yer verecekler. Sayın başkana sesleniyorum proje çalışmalarının bir an önce başlaması lazım ama beton ağırlıklı değil yeşil ağırlıklı.



''BUNLARIN DEDELERİ DE BÖYLEYDİ''



Yap/İşlet/Devret (BOT) ile... Muharrem bu işlerden anlamaz. Ne işim var bunlarla diyor. Osmangazi Tüneli'ni mi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü yıkacaksınız? Bunların hayatında yapmak yok yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Ben BOT diyorum o diyor ki BOT nedir? Öğrenecek ama öğrenene kadar kampanya bitecek. Onlar gelsin sadece Erdoğan'a çaksın. Siz vurdukça biz güçleniriz.



''79 SENEDE NE YAPILMIŞ? BİZ 16 SENEDE NE YAPMIŞIZ?''



Sakarya'ya 2002'ye kadar ne yapmışlar biliyor musun? 133 kilometre bölünmüş yol yapılmış. Biz buna 268 kilometre daha ekledik. Düşünebiliyor musunuz? 79 senede ne yapılmış? Biz 16 senede ne yapmışız?



MUHARREM İNCE'YE ''APOLET SÖKME'' TEPKİSİ: SEN KİMSİN YA?



Türkiye Cumhurbaşkanı değil bazıları kral olacaklarını sanıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem' diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişinin Afrin operasyonumuzun komutanı Metin Temel Paşa ile hadsızliğini duydunuz değil mi? Meydan meydan gezip 'Ben bu paşanın apoletlerini sökeceğim' diyor. Sen kimsin ya? Sen nesin ya? Sen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hala öğrenemedin mi?



''SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A MI TAKACAKSIN O APOLETLERİ?''



Sana o apoletleri söktürmezler. Sen apolet mi sökeceksin? Gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri? Bir tane daha aday çıkmış çıkması lazım diyor Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde nasıl durur? Hale bak ya. Ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun? Korumaları selfie yapan genci sahneden atıyor.



İNCE'YE ''PROMPTER'' YANITI



Prompter'ı unutmuşum... Duydunuz mu? Ben prompter'ı filan unutmadım prompter'ın dersini veririm sana Bay Kemal Bay Muharrem. Ben prompter'ı falan değil kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda yanımdaki hocaefendi akşam namazını kılmak için çıktı. Konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım dedim bak söyle hocaefendinin önünü kestiler onu tekrar yerine döndürmediler. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır Bay Kemal, Bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız.''

