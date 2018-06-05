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Anadolu'nun Renkleri nefes kesti

Halkoyunları alanında faaliyet gösteren Anadolu’nun Renkleri Derneği’nin düzenlediği gecede sahne alan Bursalı dansçılar muhteşem gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Kültür-Sanat / 05 Haziran 2018 Salı 10:18
Anadolu'nun Renkleri nefes kesti
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Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve halkoyunları alanında Bursa'nın en önemli markası haline gelen etkinlik, büyük takdir topladı. Amatör ruh ile profesyonelliği birleştirerek ülkemizde ve yurtdışında adından söz ettiren Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin bünyesindeki dansçıların görsel şova dönüşen gösterileri nefesleri kesti.

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Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 'Anadolu'dan Geldik 5 Final' temalı gecede, 350 kişilik dansçı kadrosu hünerlerini sergiledi. Farklı yaş gruplarından dansçıların yer aldığı gösterilerde; İzmir, Silivri, Kosova, Denizli, Trabzon, Silifke, Tokat yörelerinin oyunlarıyla; halay, oryantal, Roman dansları, sirtaki ve Anadolu adımlarının harmanlandığı gösteriler sahnelendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren Bursalılar, açıkhava tiyatrosunu hınca hınç doldurdu. Gece boyunca görsel bir şölene tanık olan izleyiciler, dansçıları alkışlarıyla motive etti.

Gecenin sonunda tüm dansçı gruplarının tamamı sahneye çıkarak Sümer Ezgü'nün 'Anadolu'dan Geldik' şarkısı eşliğinde Anadolu'nun tüm renklerini sergiledi.

Artık gelenekselleşen ve bu yıl beşincisi sahnelenen etkinliğin gördüğü büyük ilgi, geceyi organize eden Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Timur Torgay'ı da memnun etti. Coşku dolu bir akşam yaşadıklarını belirten Timur Torgay, 'Bu yıl, ‘ne yaparsan yap, aşk ile yap' sloganıyla sahne aldık. Buradaki 350 dansçımız da bu felsefe ile sahne alıyor” dedi.

Kaynak : İHA

Halk Oyunları


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