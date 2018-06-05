Anadolu'nun Renkleri nefes kesti

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve halkoyunları alanında Bursa'nın en önemli markası haline gelen etkinlik, büyük takdir topladı. Amatör ruh ile profesyonelliği birleştirerek ülkemizde ve yurtdışında adından söz ettiren Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin bünyesindeki dansçıların görsel şova dönüşen gösterileri nefesleri kesti.



Yediden Yetmişe Halkoyunu



Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen 'Anadolu'dan Geldik 5 Final' temalı gecede, 350 kişilik dansçı kadrosu hünerlerini sergiledi. Farklı yaş gruplarından dansçıların yer aldığı gösterilerde; İzmir, Silivri, Kosova, Denizli, Trabzon, Silifke, Tokat yörelerinin oyunlarıyla; halay, oryantal, Roman dansları, sirtaki ve Anadolu adımlarının harmanlandığı gösteriler sahnelendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren Bursalılar, açıkhava tiyatrosunu hınca hınç doldurdu. Gece boyunca görsel bir şölene tanık olan izleyiciler, dansçıları alkışlarıyla motive etti.



Gecenin sonunda tüm dansçı gruplarının tamamı sahneye çıkarak Sümer Ezgü'nün 'Anadolu'dan Geldik' şarkısı eşliğinde Anadolu'nun tüm renklerini sergiledi.



Artık gelenekselleşen ve bu yıl beşincisi sahnelenen etkinliğin gördüğü büyük ilgi, geceyi organize eden Anadolu'nun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Timur Torgay'ı da memnun etti. Coşku dolu bir akşam yaşadıklarını belirten Timur Torgay, 'Bu yıl, ‘ne yaparsan yap, aşk ile yap' sloganıyla sahne aldık. Buradaki 350 dansçımız da bu felsefe ile sahne alıyor” dedi.



Kaynak : İHA