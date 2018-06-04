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Şehrin duvarlarında sosyal mesaj

Trafolar artık yoldan geçen herkesin ilgisini çeken birer sanat eserine dönüşüyor.

Yaşam / 04 Haziran 2018 Pazartesi 15:22
Şehrin duvarlarında sosyal mesaj

Bursa'nın en işlek caddelerinde, sokaklarında karşımıza çıkan bu trafolar bildiğimiz bazı gerçekleri bize hatırlatıyor. Cadde geçişlerinde veya sokak aralarında karşılaşılabilecek olan trafoları “Konuşturarak” sosyal hayata kazandıran Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi, son olarak kadına şiddete karşı yeni bir çalışma başlattı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi soğuk görünümlü trafo binalarını sloganlarla süslüyor. “Trafolar Konuşuyor” sosyal farkındalık projesiyle Bursa ‘da bir alışveriş merkezi yakınında bulunan trafo binasını “Kadına Şiddete Dur De” sloganıyla boyatan şirket, her gün alışveriş merkezine gelen binlerce vatandaşı kadına şiddet konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Sosyal içerikli ilk uygulama

Projenin bu alanda grafiti ile yapılan ilk uygulama olduğunu belirten şirket yetkilileri, UEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de belirlenen 30 trafonun proje kapsamına dahil edildiği belirterek şu bilgileri verdiler; “Trafolar şehrin merkezlerinde, göze çarpan bölgelerde. Bu trafoları sosyal sorumluluk mesajları ile süsleyerek, farkındalık oluşmasına katkı sağlamak istedik. Özellikle toplumun güncel sorunları olan konuları seçtik. Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Risk Alma Önlem Al” ,“Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.” Kaynak : İHA

BağımlılıkSağlıklı YaşamKadına ŞiddetAlışveriş MerkeziSosyal Sorumluluk


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