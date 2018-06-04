Muharrem İnce'ye bir davet daha!

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı sunucusu Turgay Güler, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Sıradışı programına davet etmişti.



Beklediği karşılığı alamayan Turgay Güler Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından bir kez daha seslendi.



Twitter'dan açıklama yapan Turgay Güler şu ifadeleri kullandı.



HER ŞEYE RAĞMEN BİR KEZ DAHA DAVET EDİYORUM



Sayın İnce her şeye rağmen bir kez daha davet ediyorum. Kaçma gel! Sadece soru soracağım. İstersen fizik istemezsen kimya. Ne var ki bunda kaçma gel.



CESARETİNİ TOPLA GEL



Hangi sorudan çekiniyorsan, korkuyorsan o soruyu sormayacağım söz. Hadi topla cesaretini. Gel Korkma!





Kaynak : Beyaz Gazete Özel