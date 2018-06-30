Olay, 27 Haziran'da saat 10.15 sıralarında Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içinde yer alan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde dükkanın önüne gelen yüzleri kapalı, başlarında şapka ve ellerinde eldiven bulunan 3 hırsız, beyaz bir minibüsle iplik satan dükkanın önüne geldi. Önce etrafı gözetleyen 3 kişi dükkanın deposunun önüne aracı yanaştırdı ve minibüsün arkasında oturan kişi, levye ile kapıyı zorladı. Ardından aracın ön koltuğunda oturan kişi de yardıma geldi. O anlarda pişkin hırsızın güvenlik kamerasına bakıp ardından kapıyı zorlamaya devam etmesi dikkat çekti. O sırada sokağa bir aracın girdiğini gören hırsızlar minibüse saklanırken aracın geçmesiyle dakikalarca uğraştıkları kapıyı açtı.



HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA



Ancak sokağın başında yeniden bir araç gören hırsızlar kapıyı açık bırakarak oradan uzaklaştı. Etrafı kontrol edip geri dönen 3 kişi dükkana girdi ve değeri yaklaşık 12 bin lira olan iplik dolu 22 çuvalı araca yükleyerek uzaklaştı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapıyı levyeyle kırıp içeri giren hırsızların çuvalın üzerindeki karta bakarak ipliğin kalitesini incelemeleri bu kadarına da pes dedirtti. Dükkan çalışanları hırsızların personel gibi gözükmek için tek tip giyindiğini belirtirken güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



'11-12 BİN LİRA GİBİ BİR ZARARIMIZ VAR'



Dükkanını soyan hırsızların ipliğin kalitesine bakarak mallarını çaldığını ifade eden dükkan sahibinin yakını Ali Uzgur, 'Hırsızlık 27 Haziran'da gerçekleşti. Akşam 10'u çeyrek geçe geliyorlar. Bu bölgede hırsızlık olayı bayağı arttı. Gelen ekip, arabalar aynı, gençler hepsi profesyonel iplikten anlıyorlar. Esnaflar olarak inanılmaz bir şekilde tedirginiz. Güvenlik yetkililerinin acil bir şekilde önlem almasını istiyoruz. Her gün biz güvenlik tedbirlerimizi arttırdıkça hırsızlar da farklı bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. 22 çuval ipliğimizi aldılar, 11-12 bin lira gibi bir zararımız var. Çete olduklarına inanıyorum bu kadar kapsamlı, bilgili bir şekilde kimse yapamaz. İpliğin kartelasına bakmaları da bu işe ne kadar hakim olduklarını gösteriyor. Bunlar kesinlikle tek tip giyiniyorlar buranın personeliymiş gibi ya da hırsızlığa gittikleri yerin personeli gibi görüntü veriyorlar' dedi.



'GÜN GEÇMİYOR Kİ BİR ESNAF ARKADAŞIMIZ SOYULMASIN'



Bölgedeki hırsızlık olaylarına karşı emniyet güçlerinden yardım istediklerini ifade eden esnaf Halil Altun, 'Özellikle Bayrampaşa Terazidere Bölgesi'nde son zamanlarda büyük bir çete musallat oldu. Gün geçmiyor ki bir esnaf arkadaşımız soyulmasın. İnsanlar aşırı derecede mağdur durumda, hep aynı insanlar, yüzleri maskeli, ellerinde levyeyle burada adeta bir terör estiriyorlar. Son bir hafta on gün içerisinde yaklaşık 10 soygun oldu. Adamlar hala ellerini kollarını sallayarak geziyorlar' ifadelerini kullandı.



(Hasibe Karadağ - Tunacan Atalay/İHA) Kaynak : İHA